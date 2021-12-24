У мережі оприлюднили перші фото та відео з місця трагедії. Там триває пошуково-рятувальна операція, роботу надзвичайників ускладнює сильний туман.

До теми 27 людей загинули та 100 поранено у пожежі на поромі в Бангладеш

Деталі пожежі на поромі у Бангладеш

Пасажири, яким вдалося вижити, розповіли, що судно зайнялося поблизу міста Джалокаті приблизно о 03:00 за місцевим часом. Частині людей вдалося врятуватися, вистрибнувши з порома у воду. Однак багато з них загинули.

Я вийшов з VIP-каюти та побачив, що пором спалахнув,

– поділився один із вцілілих.

Далі його дружина та зять стрибнули в річку і на лютому морозі допливли до берега.

Судно поверталося до Баргуни з Даки. Вогонь спалахнув у машинному відділенні, а тоді розповсюдився по всій площі.

Багато людей загинули та отримали поранення

За попередньою інформацією, на момент інциденту на борту перебували щонайменше 500 пасажирів. Серед них були діти, жінки та люди похилого віку.

Рятувальники заявили, що знайшли вже 30 тіл. Внаслідок займання постраждали щонайменше 100 людей. Однак це не остаточна інформація.



Через займання на судні десятки людей загинули / Фото Kaler Kantho

У Бангладеш на поромі спалахнула жахлива пожежа: відео з місця

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