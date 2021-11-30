Речь идет о тех 20 погибших, тела которых еще не успели поднять на поверхность. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивильев.
Ранее Более 50 человек погибли в результате взрыва на шахте в России
Тела до сих пор находятся в шахте
Однако сейчас, говорят местные власти, жертв взрыва нельзя поднять на поверхность. Этого не позволяет сделать "ситуация с газом в руднике". Транспортировку тел приостановили, а спасателей в очередной раз вывели на поверхность.
В рабочей группе отметили, что сейчас сотрудники МЧС обследовали 36 километров горных выработок, осталось еще 5.
Спасателей снова вывели на поверхность
Пока на аварийном участке проводят мероприятия по дегазации, чтобы снизить концентрацию метана. Это снимет угрозу взрыва и к поиску тел снова приступят.
Возросло количество пострадавших
Как сообщают российские СМИ, вновь возросло количество пострадавших – до 96. Из них 43 – спасатели, которые занимались поисковой операцией. В больнице находится 41 пострадавший.
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Что известно о взрыве на "Листвяжной":
- Трагедия произошла 25 ноября на шахте в городе Белово Кемеровской области.
- На шахте произошел взрыв метана, в вентиляционном штреке произошло задымление.
- В руднике на время взрыва находились около 300 человек, более 200 подняли на поверхность сразу.
- В шахте погиб 51 человек.