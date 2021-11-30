Речь идет о тех 20 погибших, тела которых еще не успели поднять на поверхность. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивильев.

Ранее Более 50 человек погибли в результате взрыва на шахте в России

Тела до сих пор находятся в шахте

Однако сейчас, говорят местные власти, жертв взрыва нельзя поднять на поверхность. Этого не позволяет сделать "ситуация с газом в руднике". Транспортировку тел приостановили, а спасателей в очередной раз вывели на поверхность.

В рабочей группе отметили, что сейчас сотрудники МЧС обследовали 36 километров горных выработок, осталось еще 5.

Обратите внимание! До этого спасатели нашли еще 18 тел горняков, однако они тоже в шахте – из-за метана.

Спасателей снова вывели на поверхность

Пока на аварийном участке проводят мероприятия по дегазации, чтобы снизить концентрацию метана. Это снимет угрозу взрыва и к поиску тел снова приступят.

Возросло количество пострадавших

Как сообщают российские СМИ, вновь возросло количество пострадавших – до 96. Из них 43 – спасатели, которые занимались поисковой операцией. В больнице находится 41 пострадавший.

К теме Резко стало невозможно дышать, – горняк о трагедии на шахте в России

Что известно о взрыве на "Листвяжной":