Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axar.az. В столице Грузии, Тбилиси, неподалеку Вокзальной площади утром произошло обрушение части аварийного дома.

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Аварийный дом в Тбилиси обвалился

По сообщениям местных властей, под завалами оказались люди – двое погибли на месте, еще одна женщина получила травмы и была срочно госпитализирована в больницу.

Фасад дома упал прямо на людей: смотреть видео

Мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что это здание ранее было признано аварийным и получило пятую категорию повреждений, что означает полную непригодность к восстановлению. Власти уже начали расследование причин обвала, однако предварительно речь идет о естественном разрушении конструкции из-за длительного времени без ремонта.

В центре Тбилиси упала часть здания: смотреть видео

На опубликованных видео с места происшествия виден момент, когда фасад здания внезапно обваливается и падает прямо на прохожих, что привело к трагедии. Спасатели быстро прибыли на место, проводят работы по разбору завалов.