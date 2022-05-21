Погибшему мальчику было всего 4 года. Его убитой сестренке – 6 лет. Трагедия произошла 21 мая.

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По данным СМИ, между 38-летним украинцем и его женой разгорелась ссора.