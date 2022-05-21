Погибшему мальчику было всего 4 года. Его убитой сестренке – 6 лет. Трагедия произошла 21 мая.
Уже 662 ребенка пострадали в результате войны России в Украине
По данным СМИ, между 38-летним украинцем и его женой разгорелась ссора.
Турецкие СМИ сообщили о трагедии в Анталии. Украинец ранил жену и разделался со своими двумя маленькими детьми.
Источник:Cumhuriyet
Погибшему мальчику было всего 4 года. Его убитой сестренке – 6 лет. Трагедия произошла 21 мая.
Уже 662 ребенка пострадали в результате войны России в Украине
По данным СМИ, между 38-летним украинцем и его женой разгорелась ссора.