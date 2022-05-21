Загиблому хлопчику було лише 4 роки. Його вбитій сестричці – 6 років. Трагедія сталася 21 травня.
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За даними ЗМІ, між 38-річним українцем та його дружиною спалахнула сварка. Чоловік схопив ножа та поранив жінку. А тоді – убив дітей.
Жінка зуміла сховатися у ванній. Її крики почули й викликали місцеву поліцію.
Коли правоохоронці прибули на місце трагедії, вони побачили чоловіка, який сидів поряд з тілами вбитих дітей. Його вже затримали. Поранену дружину госпіталізували до місцевої лікарні.
Що кажуть українські ЗМІ
За даними харківських ЗМІ, дітей вбив ексдепутат Харківської міської ради. В Аланії родина орендувала квартиру. Батько з дітьми мешкали на верхньому поверсі, а дружина та її свекруха – на нижньому.
У соцмережах повідомляють, що вбиту дівчину звали Тетяною. Її характеризують як дуже товариську дитину.