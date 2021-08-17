Так считают правоохранители города Альтамонте-Спрингс. Именно там произошла трагедия.
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Одно из лиц, которая принимала участие в конференции Zoom, позвонила 911. Сразу не поняли, что случилось, ведь люди увидели малыша и услышали шум, а затем женщина Шамая Линн упала назад.
Малыш попал в голову
Следователи установили, что убил мать малыш ненароком, ведь нашел заряженный пистолет. Оружие взрослые оставили в открытом для ребенка месте. Женщина получила выстрел в голову. В заявлении полиции не отметили, кем была женщина для малыша. Однако в СМИ сообщили, что это мама ребенка.
В семье есть 2 детей. Оружие принадлежит отцу. К счастью, дети не пострадали. Полицейские отметили, что трагедии можно было избежать, если бы взрослые соблюдали правила безопасности.
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