Так считают правоохранители города Альтамонте-Спрингс. Именно там произошла трагедия.

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Одно из лиц, которая принимала участие в конференции Zoom, позвонила 911. Сразу не поняли, что случилось, ведь люди увидели малыша и услышали шум, а затем женщина Шамая Линн упала назад.

Малыш попал в голову

Следователи установили, что убил мать малыш ненароком, ведь нашел заряженный пистолет. Оружие взрослые оставили в открытом для ребенка месте. Женщина получила выстрел в голову. В заявлении полиции не отметили, кем была женщина для малыша. Однако в СМИ сообщили, что это мама ребенка.

В семье есть 2 детей. Оружие принадлежит отцу. К счастью, дети не пострадали. Полицейские отметили, что трагедии можно было избежать, если бы взрослые соблюдали правила безопасности.

Важно! Полицейские обратились ко всем гражданам, владеющим огнестрельным оружием. Они призвали людей держать его запертым в недоступном для детей месте.

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