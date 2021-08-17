Так вважають правоохоронці міста Альтамонте-Спрінгс. Саме там трапилась трагедія.
Зверніть увагу Таліби до смерті забили багатодітну матір на очах у дітей
Одна з осіб, яка брала участь у конференції Zoom, зателефонувала 911. Одразу не зрозуміли, що трапилося, адже люди побачили малюка і почули шум, а потім жінка Шамая Лінн впала назад.
Малюк поцілив у голову
Слідчі встановили, що вбив матір ненароком малюк, адже знайшов заряджений пістолет. Зброю дорослі залишили у відкритому для дитини місці. Жінка отримала постріл у голову. У заяві поліції не зазначили, ким була жінка для малюка. Однак у ЗМІ повідомили, що це мама дитини.
У сім'ї є 2 дітей. Зброя належить їхньому батькові. На щастя, діти не постраждали. Поліцейські зауважили, що трагедії можна було уникнути, якби дорослі дотримувалися правил безпеки.
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