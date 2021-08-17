Так вважають правоохоронці міста Альтамонте-Спрінгс. Саме там трапилась трагедія.

Зверніть увагу Таліби до смерті забили багатодітну матір на очах у дітей

Одна з осіб, яка брала участь у конференції Zoom, зателефонувала 911. Одразу не зрозуміли, що трапилося, адже люди побачили малюка і почули шум, а потім жінка Шамая Лінн впала назад.

Малюк поцілив у голову

Слідчі встановили, що вбив матір ненароком малюк, адже знайшов заряджений пістолет. Зброю дорослі залишили у відкритому для дитини місці. Жінка отримала постріл у голову. У заяві поліції не зазначили, ким була жінка для малюка. Однак у ЗМІ повідомили, що це мама дитини.

У сім'ї є 2 дітей. Зброя належить їхньому батькові. На щастя, діти не постраждали. Поліцейські зауважили, що трагедії можна було уникнути, якби дорослі дотримувалися правил безпеки.

Важливо! Поліцейські звернулися до усіх громадян, які володіють вогнепальною зброєю. Вони закликали людей тримати її замкненою у недоступному для дітей місці.

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