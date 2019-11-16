Трагедия в Балаклее: вероятная причина – взрыв двигателя зенитно-ракетного комплекса

Генштаб ВСУ реконструировал события 15 ноября в Балаклее и пришел к выводу: причиной взрывов на военном арсенале, повлекших смерть двух военнослужащих, мог быть взрыв твердотопливного двигателя для ракет 3М9 ЗРК "Куб".

Генштаб 16 ноября в фейсбуке обнародовал уточненную информацию о взрывах на военных складах в Балаклее.

Главное о взрывах боеприпасов в Балаклее: детали, фото и видео

Согласно официальной информации, в 14:28 15 ноября во время загрузки остатков боеприпасов в специальный котлован для утилизации, загорелся твердотопливный двигатель для ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб". Огонь же вызвал денотацию накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.

Все новости о взрывах в Балаклее – в материалах 24 канала.