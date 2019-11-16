Генштаб ЗСУ реконструював події 15 листопада в Балаклії та дійшов висновку: причиною вибухів на військовому арсеналі, які спричинили смерть двох військовослужбовців, міг бути вибух твердопаливного двигуна до ракет 3М9 ЗРК "Куб".

Генштаб 16 листопада у фейсбуці оприлюднив уточнену інформацію про вибухи на військових складах у Балаклії.

Головне про вибухи боєприпасів у Балаклії: деталі, фото та відео

Згідно з офіційною інформацією, о 14:28 15 листопада під час завантаження залишків боєприпасів у спеціальний котлован для утилізації загорівся твердопаливний двигун до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб". Вогонь же спричинив детонацію накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.

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