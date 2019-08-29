Из-под обломков части 4-этажного дома в Дрогобыче, которая обвалилась ночью с 27 на 28 августа, вытащили тело женщины. Это уже третья жертва в результате инцидента. Судьба еще 3 человек остается неизвестной. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Чрезвычайники сообщили, что по состоянию на 1 ночи 29 августа на месте трагедии оборудовали освещение места проведения поисково-спасательных работ, поскольку активная фаза разбора завала строительных конструкций продолжается непрерывно и посменно. Сейчас уже отгружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора.

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Сейчас всех жителей обрушившегося дома эвакуированы. Им оказывается квалифицированная психологическая помощь. 4 психологи ДСНС уже пообщались с 32 лицами. Также активно решается вопрос об их временного расселения.

Сейчас из-под завалов спасены 7 человек из них 5 детей, которые госпитализированы в больницу с различными травмами. Под завалами обнаружены тела 3 погибших.

Всего в ликвидации последствий трагедии привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них 189 ДСНСникив, 3 кинологических расчеты и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования оборудован специальным оборудованием.

Обратите внимание! Пострадавшая рассказала журналистам 24 канала о минутах перед обвалом дома в Дрогобыче – читайте здесь.

Что известно об обвале дома в Дрогобыче?В Дрогобыче Львовской области около 3 ночи 28 августа обвалилась часть 4-этажного дома. Погибли по меньшей мере 3 человека. Под завалами еще три человека, среди них – один ребенок. Оползень разрушил 13 квартир.



Версию взрыва газа отвергли, ведь стекла в соседних квартирах цели. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в небрежном состоянии, уже пошли трещины стен.



В ходе спасательной операции ГСЧСники сейчас начинают сверлить маленькие дырки в стенах подвала. Через них они собираются пропускать микрокамеры и таким образом наблюдать за людьми, которые остались под завалина, ведь до сих пор неизвестна судьба четырех человек. Из-за инцидента 29 и 30 августа в Дрогобыче объявлен траур.