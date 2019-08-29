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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
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      Трагедія у Дрогобичі: з-під уламків витягли тіло жінки, пошуково-рятувальні роботи тривають

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      Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно
      Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно / Дрогобицька міськрада

      З-під уламків частини 4-поверхового будинку у Дрогобичі, яка обвалилася вночі з 27 на 28 серпня, витягнули тіло жінки. Це вже третя жертва внаслідок інциденту. Доля ще 3 осіб залишається невідомою. Рятувальники продовжують розбирати завали.

      Надзвичайники повідомили, що станом на 1 ночі 29 серпня на місці трагедії обладнали освітлення місця проведення пошуково-рятувальних робіт, оскільки активна фаза розбору завалу будівельних конструкцій триває безперервно та позмінно. Наразі вже відвантажено та вивезено 29 самоскидів будівельного сміття.

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      Зараз усіх мешканців обваленого будинку евакуйовано. Їм надається кваліфікована психологічна допомога. 4 психологи ДСНС вже поспілкувалися з 32 особами. Також активно вирішується питання щодо їх тимчасового розселення.

      Наразі з-під завалів врятовано 7 осіб із них 5 дітей, яких госпіталізовано до лікарні з різними травмами. Під завалами виявлено тіла 3 загиблих.

      Загалом до ліквідації наслідків трагедії залучено 470 осіб та 75 одиниць техніки, з них 189 ДСНСників, 3 кінологічних розрахунки та 29 одиниць техніки, у тому числі пошуково-рятувальний загін Мобільного рятувального центру швидкого реагування обладнаний спеціальним обладнанням.

      Зверніть увагу! Постраждала розповіла журналістам 24 каналу про хвилини перед обвалом будинку у Дрогобичі – читайте тут.

      Що відомо про обвал будинку в Дрогобичі?У Дрогобичі на Львівщині близько 3 ночі 28 серпня обвалилася частина 4-поверхового будинку. Загинули щонайменше 3 людей. Під завалами ще троє людей, серед них – одна дитина. Обвал зруйнував 13 квартир.

      Версію вибуху газу відкинули, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнаються, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами.

      В ході рятувальної операції ДСНСники зараз починають свердлити маленькі дірки у стінах підвалу. Через них вони збираються пропускати мікрокамери і таким чином спостерігати за людьми, які залишилися під завалами, адже досі невідома доля чотирьох осіб. Через інцидент 29 і 30 серпня у Дрогобичі оголошено днями жалоби.

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      Теги: Новини України Обвал будинку в Дрогобичі Жертви ДСНС
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