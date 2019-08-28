21:04
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, сегодня
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Трагедия в Дрогобыче: Львов предложил помощь

      41 Читати новину українською
      Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на завал дома в Дрогобыче
      Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на завал дома в Дрогобыче / Дрогобычский городской совет

      Областной центр Львов готов помочь Дрогобычу оказанием медицинской помощи, предоставлением техники и других ресурсов.

      По информации пресс-службы Львовского горсовета, мэр Львова Андрей Садовый провел телефонный разговор об обрушении дома в Дрогобыче с главой города Тарасом Кучмой.

      Обратите внимание! Смертельный обвал дома в Дрогобыче: появилась реакция Зелинского

      "Львов готов оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Также предложил помочь техникой или другими ресурсами для скорейшей ликвидации последствий и стабилизации ситуации с жилыми домами, которые размещаются рядом с местом обвала", – заявил городской председатель Львова.

      Также Андрей Садовый выразил соболезнования семьям погибших.

      "Дай Бог, чтобы те, кого до сих пор ищут, были живыми", – добавил он.

      Обвал части дома в Дрогобыче произошел в ночь на 28 августа. В результате трагедии 2 человека погибли и 7 находятся в больницах. В то же время под завалами остаются 4 человека, в том числе 5 летний ребенок. Сначала была версия, что это взорвался газ, однако впоследствии ее отвергли спасатели, поскольку в соседних квартирах все стекла остались целыми.

      Из-за инцидента 29 и 30 августа в Дрогобыче объявлен траур.

      ОБВАЛ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

      •  
      blog_ava
      Ореховый Спас: украинские традиции и приметы
      сегодня
      12826
      Теги: Новости Украины Новости Львова Андрей Садовой Крушения дома в Дрогобыче
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аваков может остаться на посту: почему украинцы против и при каком условии этому не бывать
      сегодня , 20:03 Аваков может остаться на посту: почему украинцы против и при каком условии этому не бывать
      Світлана Попова 238
      Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      сегодня , 20:00 Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      Віталій Дейнега 16
      Государственные закупки лекарств под угрозой: мнение эксперта
      сегодня , 19:01 Государственные закупки лекарств под угрозой: мнение эксперта
      83
      Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      сегодня , 19:00 Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      Катерина Одарченко 563
      Новая Верховная Рада: кто прошел в парламент
      сегодня , 18:30 Новая Верховная Рада: кто прошел в парламент
      15330
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук