Трагедия в Дрогобыче: Львов предложил помощь

Областной центр Львов готов помочь Дрогобычу оказанием медицинской помощи, предоставлением техники и других ресурсов.

По информации пресс-службы Львовского горсовета, мэр Львова Андрей Садовый провел телефонный разговор об обрушении дома в Дрогобыче с главой города Тарасом Кучмой.

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"Львов готов оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Также предложил помочь техникой или другими ресурсами для скорейшей ликвидации последствий и стабилизации ситуации с жилыми домами, которые размещаются рядом с местом обвала", – заявил городской председатель Львова.

Также Андрей Садовый выразил соболезнования семьям погибших.

"Дай Бог, чтобы те, кого до сих пор ищут, были живыми", – добавил он.

Обвал части дома в Дрогобыче произошел в ночь на 28 августа. В результате трагедии 2 человека погибли и 7 находятся в больницах. В то же время под завалами остаются 4 человека, в том числе 5 летний ребенок. Сначала была версия, что это взорвался газ, однако впоследствии ее отвергли спасатели, поскольку в соседних квартирах все стекла остались целыми.

Из-за инцидента 29 и 30 августа в Дрогобыче объявлен траур.

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