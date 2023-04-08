Светлана потеряла мужчину, двоих детей и бабушку во время авианалета россиян в марте прошлого года. Черниговка также находилась в частном доме, который уничтожила бомба.

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Семья была в одном доме

Она и ее мама смогли выбраться из-под завалов, достали оттуда живым еще щенка, по имени Дар. Эта собака, которую Светлана подарила сыну в феврале 2022 года, помогает ей каждый день выходить на улицу и продолжать жить.

"Оно так, что-то "бум" и дом сложился сразу, моментом, я даже не поняла, что произошло. Это дом моих родителей, я здесь выросла с сестрой, мы здесь некоторое время с семьей жили, потом мы жили у моей свекрови, а когда началась война, мы сюда пришли», – вспоминает женщина.

3 марта 2022 года российская авиация бомбила жилые районы Чернигова неуправляемыми авиабомбами. Семья Светланы была тогда в частном доме.

"Было сначала тихо, мы не слышали самолет и люди говорят, что никто не слышал. Он как-то высоко летел, я не знаю", - рассказала женщина.

Под завалами частного дома возле школы №21 оказались семь человек: Светлана, ее муж Михаил, дочь Полина с женихом Евгением, сын Глеб, мама и бабушка Галина.

"Я сразу начала думать, что где-то у меня здесь был телефон в руках, наверное, выпал, я начала искать и нашла, думала, что разбит, нет - цел. Нас начали раскапывать где-то люди, кто-то здесь, соседи какие-то. Сначала почувствовала. , как ходили прямиком по мне, я кричала, что мы здесь, но им было не слышно", – отметила Светлана.

Светлана потеряла почти всю семью: щемящие фотографии

Больная потеря

"Я двигалась, я ее прикасалась, я могла до нее дотянуться, а подняли крышу чуть-чуть, а там Поля с Женькой, и Поля его обнимала… Я думаю, что она просто не выдержала, что Женьки нет.

Под завалами семья пробыла до 30 минут. Сын Глеб с бабушкой и прабабушкой во время бомбежки были в другой комнате.

"Почву получили, он еще был жив, но травма головы была очень сильная и он весь синий, его придавило очень, ему делали искусственное дыхание, делали дефибриллятором, но не смогли. Бабушка сразу умерла, потому что ей по голове очень ударило", - рассказала Светлана.

Муж был со Светланой в одной комнате, но тоже погиб.

"Они уже когда меня достали, они увидели его ноги, начали сразу его откапывать. На него очень сильно упала плита, придавило его очень сильно. Он когда был еще в сознании, пытался вроде бы ее с себя поднять, потому что я слышала, как он дышал и вроде бы так напрягался, чтобы поднять что-то очень тяжелое, а потом все тише, тише...» – сказала женщина.

Потеряла почти всю семью

В один день Светлана потеряла почти всю семью: 42-летнего мужа Михаила, 21-летнюю дочь Полину с 33-летним женихом Евгением Коваленко, 14-летнего сына Глеба и 86-летнюю бабушку Галину. Сама женщина, ее мама и щенок овчарки остались невредимыми.

В школе №21, которую в тот же день разбомбила российская авиация, Светлана встретила своего мужа Михаила. Это было 28 лет назад. Здесь тоже учились их дети.

Михаил Желдак работал инженером в "Черниговоблэнерго", именно перед началом полномасштабного вторжения он получил повышение.