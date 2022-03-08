Об этом рассказал мэр города Александр Лысенко в эфире 24 канала. По предварительным данным, погибли 10 гражданских лиц, спасатели еще работают.

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"Это действительно трагическая ночь для нашего города. Это частный квартал, туда попали несколько бомб, уничтожены дома почти полквартала", – отметил Лысенко.

Я лично ночью выезжал на место и видел эту ситуацию. Это ужас, это трагедия,

– добавил мэр.

Важно! На Сумы сбросили вражеские авиабомбы около полуночи. Среди погибших есть дети.

Ситуация в городе

Он подчеркнул, что ситуация очень напряженная и непростая.

"Водоснабжение, теплоснабжение под угрозой. Электроснабжение отсутствует. Налаживаем, восстанавливаем. Однако нельзя сказать, что сейчас в городе все работает", – заметил Лысенко.