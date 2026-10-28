Трагически погиб бывший председатель и член НКРЭКП Валерий Тарасюк

Об этом сообщили на сайте НКРЭКП (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг)

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Что известно о гибели Тарасюка

Там отметили, что Валерий Владимирович Тарасюк в разные годы возглавлял Комиссию и работал ее членом. Он также участвовал в важнейших решениях и изменениях в сфере энергетики.

Для нас он был не только опытным руководителем и специалистом. Он был коллегой, человеком со своим характером, убеждениями, принципами. Человеком, которого мы знали, с которым спорили, находили решения, работали и просто общались– вспоминают в НКРЭКУ.

Коллектив выразил соболезнования родным, близким и знакомым Валерия Тарасюка.

Отметим, что Тарасюк был председателем Нацкомиссии с ноября 2019 по февраль 2022 года. Во второй раз он возглавил НКРЭКУ в марте 2024-го года.

Ранее сообщалось, что 25 октября от тяжелых ранений, полученных в ходе российской атаки, скончался 38-летний сержант гражданской защиты из Запорожской области Артем Ханат. Врачи боролись за жизнь спасателя пять дней. Без него остались жена и трое детей.