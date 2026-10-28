Трагічно загинув колишній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк

Загинув ексголова НКРЕКП Валерій Тарасюк / НКРЕКП
Трагічно загинув колишній голова та член НКРЕКП Валерій Тарасюк. Про його смерть стало відомо 28 жовтня.
Про це повідомили на сайті НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)
Що відомо про загибель Тарасюка
Там зазначили, що Валерій Володимирович Тарасюк у різні роки очолював Комісію та працював її членом. Він також брав участь у важливих рішеннях і змінах у сфері енергетики.
Для нас він був не лише досвідченим керівником і фахівцем. Він був колегою, людиною зі своїм характером, переконаннями, принципами. Людиною, яку ми знали, з якою сперечалися, знаходили рішення, працювали й просто спілкувалися
Колектив висловив співчуття рідним, близьким та знайомим Валерія Тарасюка.
Зазначимо, що Тарасюк був головою Нацкомісії з листопада 2019 року по лютий 2022 року. Вдруге він очолив НКРЕКП у березні 2024-го року.
Раніше повідомлялось, що 25 жовтня від важких поранень, отриманих під час російської атаки, помер 38-річний сержант цивільного захисту із Запорізької області Артем Ханат. Лікарі боролись за життя рятувальника п'ять днів. Без нього залишились дружина та троє дітей.
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