Известно, что мужчина погиб. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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На Ровненщине трактор провалился под лед

В селе Белое трактор провалился под лед вместе с водителем. В ГСЧС указали, что до прибытия спасателей местный житель вытащил мужчину из воды. Однако его спасти не удалось.

Указывается, что спасатели с помощью лебедки перевернули затонувший трактор, а местные жители вытащили его на берег спецтехникой.

Сейчас работники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии.

Важно! В ГСЧС отметили "Будьте осторожны – выход на лед опасен для жизни!".

На Ровненщине трактор провалились под лед: видео