Еще летом 2021 года стало известно, что королевский флот Великобритании передал Украине два противоменных корабля "Ремзи" и "Блит". По словам Вадима Пристайко, только командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа решает, когда эти 2 противоминных корабля типа Sandown появятся в Черном море.

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Все в руках ВСУ

Как отметил Пристайко, первыми инициативу в этом вопросе проявили Вооруженные Силы – это была их идея начать переговоры относительно предоставления нам этих суден. С помощью тральников Sandown украинские моряки, конечно, не смогут атаковать вражеские корабли, однако искать мины – запросто.

Тральник с пластиковым корпусом не является боевым кораблем в смысле прорыва или защиты побережья. У него есть вооружение, и пластиковый корпус не позволяет противостоять ракетной или пушечной атаке. И в этом его слабость, и в этом его сила. Он из пластика, поскольку должен пройти незамеченным для мин и подойти близко к зоне разминирования,

– констатировал посол.

В то же время он подчеркнул, что сегодня над этими тральщиками развеваются украинские флаги. Корабли уже получили официальные названия, с которыми войдут в ВМС Украины. Однако когда они выйдут в Черное море, пока неизвестно.

По словам посла, только военные могут оценивать риски применения этих тральщиков. Собственно, существует угроза того, что эти корабли могут столкнуться с судами Черноморского флота враждебного государства и пользы от их использования в настоящее время почти не будет.

Война ведется не только на суше, но и в море

К этой теме вспомним, что враг не только пытается захватить украинские земли, но объекты, расположенные в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк объясняла, зачем оккупанты сбросили 4 авиабомба на остров Змеиный вблизи Одесщины.

Она констатировала, что Россия пытается добиться хоть каких-то "побед". Также заметим, что использовали оккупанты для этой операции два бомбардировщика Су-24М.