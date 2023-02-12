Об этом 24 Каналу сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам такие действия оккупантов – очередной способ добиться хоть каких-то успехов.

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Цель удара по острову

Наталья Гуменюк пояснила, что таким образом россияне буквально добивают то, что не забрали, когда руки были заняты "жестом доброй воли".

"Они имитировали "жест доброй воли": собрали все, что могли, сложили на оставшиеся у них лодки и быстренько сбежали оттуда", – подчеркнула она.

Враг не выстоял перед мощными ударами украинских защитников и оставил идею развернуть там комплекс ПВО, который мог бы стать заменой крейсеру "Москва".

Техники там оставлено много, но внимание к Югу определенным образом заставило врага имитировать себе такие победы,

– сосредоточила внимание она.

По мнению спикера ОК "Юг", россияне не могут преуспеть на поле боя.

Враг слабеет

Также им не хватает мощностей доказать свою значимость и военно-политическому руководству.

"Поэтому так рискнули и пролетели аж туда", – отметила она.

Гуменюк отметила, что примерно за неделю до ударов по Змеиному враг пытался совершить разведывательный облет. Впрочем, своей цели не достиг.

Именно поэтому, пользуясь последствиями массированной ракетной атаки, прикрываясь продолжением этих действий, сделали себе такую искусственную победу,

– рассказала она.

Также врагом руководит боязнь.

Страхи россиян на Юге

Наталья Гуменюк обратила внимание, что оккупанты пытаются давить, опасаясь, что Силы обороны Украины уже развернули на острове какое-то подразделение. Это может нанести ущерб пребыванию их корабельной группировки в Черном море.

В последнее время не только шторм, но и развитие наших боевых событий заставило их корабельную группировку передислоцироваться,

– объяснила она.

По ее словам, ранее Россия атаковала территорию Украины вблизи мыса Тарханкут. Теперь же ракетные удары враг наносит из района более близкого к восточному побережью Крыма.

Как действует российская пропаганда

Наталья Гуменюк сообщила, что сейчас в российском обществе можно наблюдать колебания в убеждениях, что операция идет по плану.

"Им все чаще кажется, что когда в операции пациент поднялся и начал колотить хирурга, что-то идет не так", – пошутила она.

По мнению спикера ОК "Юг", сейчас у россиян уже складывается понимание, что скоро ни шубы, ни "Лады" не заменят мужчин, которых они отдали на непонятную мясорубку.

Именно поэтому врагу нужно усиливать пропагандистские нарративы,

– подчеркнула она.

К тому же, это актуально для них именно во временном промежутке к годовщине полномасштабного вторжения.

Удар по Змеиному: главное