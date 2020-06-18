Американский лидер Дональд Трамп спрашивал у своего окружения, является ли Финляндия российской территорией. В целом – даже ближайшие соратники главы Белого дома всегда откровенно смеялись с него и его невежества.
Про це у своїй книзі написав колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон. Його процитували у
The New York Times.
Дивіться також
Як Трамп шантажував Україну військовою допомогою через справу Байдена: його радник видав книгу
Зокрема, американський політик пригадав, як отримав записку від Помпео під час зустрічі Трампа з главою КНДР Кім Чен Ином у 2018 році. У ній було написано:
Трамп несе таку нісенітницю.
Також очільник Білого дому якийсь час не знав, що у Великобританії є ядерна зброя.
Марними зазвичай були і брифінги зі звітом розвідки. Під час них Трамп намагався зробити так, аби слухали лише його. Тому багато часу витрачалося на те, щоб учасники брифінгу таки були почутими.
Зверніть увагу! Книга Болтона "Кабінет, в якому все сталося" має з’явитися на книжкових полицях у США вже 23 червня. Ще до її презентації у Білому домі заявили: там багато неправди. Ба більше – там міститься засекречена інформація.
Відтак, адміністрація США має намір судитися з Болтоном.
Зауважимо, що свого радника з нацбезпеки Джона Болтона Трамп звільнив у вересні 2019 року. Причина: низка його позицій, які не подобаються ні американському лідеру, ні іншим чиновникам Білого дому.
Чим відомий Джон Болтон:
Болтон займав посаду радника президента США з квітня 2018 року.
Він відомий своїм критичним ставленням до ООН, жорсткими поглядами на зовнішню політику та критикою Барака Обами.
Болтон був одним з ідеологів виходу США з ядерної угоди з Іраном.
Він виступав за більш активний тиск на КНДР, втручання Вашингтона в конфлікт у Сирії та посилення санкцій проти Росії.
Болтон активно критикував слабку реакцію президента США Барака Обами на початок агресії Росії в Україні та війни на Донбасі. Він закликав владу надати Києву озброєння та сприяти швидшому вступу України до НАТО.