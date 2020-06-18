Американский лидер Дональд Трамп спрашивал у своего окружения, является ли Финляндия российской территорией. В целом – даже ближайшие соратники главы Белого дома всегда откровенно смеялись с него и его невежества.

Про це у своїй книзі написав колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон. Його процитували у The New York Times.

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Зокрема, американський політик пригадав, як отримав записку від Помпео під час зустрічі Трампа з главою КНДР Кім Чен Ином у 2018 році. У ній було написано:

Трамп несе таку нісенітницю.

Також очільник Білого дому якийсь час не знав, що у Великобританії є ядерна зброя.

Марними зазвичай були і брифінги зі звітом розвідки. Під час них Трамп намагався зробити так, аби слухали лише його. Тому багато часу витрачалося на те, щоб учасники брифінгу таки були почутими.