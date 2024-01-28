Об этом издание пишет, ссылаясь на источники. В материале отмечают, что Дональд Трамп обсуждает введение таможенных пошлин на китайские товары. Планируют, что их размер составит 60%. Разумеется, что соответствующие пошлины он установит при условии победы на выборах.

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Может произойти глобальная торговая война

Как отмечают в издании, новая масштабная экономическая атака на Китай может стать причиной вспышки глобальной торговой войны.

Параллельно Трамп публично выступил за понижение торгового статуса Китая с США. Журналисты говорят, что соответствующий шаг станет причиной стремительного роста тарифов между двумя крупнейшими экономиками мира.

Собеседники на условиях анонимности заметили, что Дональд Трамп со своими советниками обсуждал возможность введение единого 60% тарифа. Он будет касаться китайского импорта.

По мнению аналитиков, любой из этих сценариев станет причиной как огромных потерь для Соединенных Штатов, так и для мировых экономик. И что эти последствия превысят те, которые наблюдались во время торговых войн при первом президентском сроке Дональда Трампа.

Трамп пообещал завершить войну в Украине

Заметим, что Дональд Трамп не останавливается в стремлении бросить в публичном пространстве как можно больше заявлений о войне в Украине. Недавно, во время встречи с поклонниками в Нью-Йорке, он пообещал, что завершит войну еще до того, когда официально войдет в Белый дом. Разумеется, что сначала он должен одержать победу.

Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы урегулируем это, это нужно урегулировать. Это кровопролитие сейчас там. Восстановим мир с помощью решимости,

– подчеркнул Дональд Трамп.

В то же время он подчеркнул, что Европе необходимо будет нарастить расходы на Украину, чтобы сравниться с США. Мол, сейчас эти суммы невозможно сравнить. Трамп заявил, что Европа якобы в 10 раз меньше средств направила на нужды нашего государства.