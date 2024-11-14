Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки". Стоит отметить, что ранее СМИ также писали о том, что Трамп скоро назначит спецпосланника для переговоров по войне в Украине.

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Дональд Трамп выступает за переговоры

Майк Волц, которого Трамп пригласил стать советником по национальной безопасности в своей будущей администрации, заявил, что президент будет стремиться именно к завершению войны с Россией.

Президент четко высказался, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении,

– сказал Волц.

По его словам, видение политики безопасности в отношении Украины будет зависеть именно от новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Это зависит не от меня, а от решения президента,

– ответил журналистам номинированный на должность советника президента по нацбезопасности.

Стоит отметить, что на этой должности Волц заменит Джейка Салливана. По данным Reuters, Волц будет отвечать за информирование Трампа о ключевых вопросах национальной безопасности и координацию с различными агентствами.

К слову, ранее также стало известно, что Майк Джонсон сохранит свою должность спикера при новом составе Палаты представителей США. Он получил поддержку как кандидатура на эту должность от Республиканской партии.