Картина мира разрушена

Я был уверен, что это произойдет вскоре после инаугурации, поэтому Дональд Трамп сохранит победный вид и достоинство лидера первой страны мира. Что это будет выглядеть как стратегическое решение, коррекция приоритетов Америки. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Сначала было похоже на то: выступление Джей Ди Венса в Мюнхене, разговоры Трампа о Гренландии, Канаде, Мексике и Панаме.

Но выход из роли "старшего брата" произошел через 4 месяца, наполненные переговорами, звонками, миссиями, проектами соглашений, выступлениями, интервью и тому подобное.

Вместо того чтобы отстраниться от российско-украинской войны, Трамп активно в нее влез и ежедневно уделял ей внимание. Поэтому сейчас выход выглядит как признание несостоятельности. И это сильно разрушает не только американские интересы, но и вообще картину мира, в которой есть взрослые в садике.

Такой поворот не только повышает риски вокруг Тайваня и Израиля, но и создает новые зоны рисков в еще невиданных местах.

Негатив для нас: меньше внимания мира к нашей войне, больше наших потерь, усталости и разочарований.

меньше внимания мира к нашей войне, больше наших потерь, усталости и разочарований. Позитив для нас: Европа имела время проснуться (а это главное), наш опыт стал еще более ценным для других стран, Россия стала еще ближе к своему концу.

Не очаровываемся, не разочаровываемся, не теряем надежду. Поддерживаем Силы обороны и тех, кому тяжелее. Благодарим друг друга и уважаем.