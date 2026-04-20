Двойная блокада: Трамп пошел на неожиданные шаги в Ормузском проливе

Ситуация вокруг Ормузского пролива резко осложнилась после новых заявлений США и Ирана. Переговоры снова зависли, а сам пролив оказался под двойным давлением, которое бьет не только по региону, но и по мировому нефтяному рынку.

Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала объяснил, что Дональд Трамп пытается выйти из этого конфликта, но не может сделать это без громкой победы. Для этого, по его словам, Вашингтон пошел на шаг, который должен был усилить давление на Иран, но создал новую опасную игру для обеих сторон.

Пролив одновременно перекрывают США и Иран

Глобального разворота в этой истории пока не произошло, но информационный хаос только усилился. Сначала Иран заявил, что разблокирует Ормузский пролив, после этого Соединенные Штаты дали понять, что все равно продолжат блокирование, а дальше Тегеран снова вернулся к более жесткой позиции и объяснил это тем, что Вашингтон нарушает собственные условия прекращения огня.

Напомним: Иран отказался от второго раунда переговоров с США, заявив о чрезмерных требованиях Вашингтона, постоянные изменения позиции и морскую блокаду. В Тегеране считают, что ситуация движется к новому витку эскалации.

Параллельно Дональд Трамп то говорил, что соглашение уже почти достигнуто и Иран якобы принял все требования, то снова переходил к угрозам уничтожить иранскую инфраструктуру, а история со вторым раундом переговоров так же рассыпалась на противоречивые заявления.

Отражение этого всего процесса в заявлениях Дональда Трампа, если и отражает реальность, то, возможно, на один – два процента,

– отметил Олещук.

Если отложить в сторону эти публичные заявления и смотреть только на позиции сторон, сейчас и США, и Иран фактически перекрывают пролив одновременно. Стороны не просто обмениваются угрозами, а уже создали взаимную блокаду, когда каждая пытается ударить по наиболее чувствительному источнику давления для другой.

Иран блокирует для всех, кроме тех, с кем у них есть соответствующие договоренности, а Соединенные Штаты блокируют для тех, кто везет иранскую нефть,

– подчеркнул политолог.

Поэтому вся история с перенесенными переговорами, новыми ультиматумами и взаимными угрозами пока не выглядит как движение к договоренности. Скорее это ситуация, в которой обе стороны одновременно повышают ставки и пытаются заставить друг друга уступить первой.

Трамп спешит, Иран тянет время

Главное сейчас не только то, кто именно перекрывает Ормузский пролив, но и то, что Соединенные Штаты ищут способ выйти из конфликта без откровенного поражения. Дональд Трамп хочет завершить эту войну, но просто объявить о выходе не может, потому что ему нужен результат, который можно будет подать как победу. В Вашингтоне такую победу видят в том, чтобы забрать у Ирана обогащенный уран и уменьшить его возможности двигаться к ядерному оружию.

Трамп готов, в принципе, из этой войны выходить. Более того, он хочет из нее выйти. Она ему надоела, она ничего ему не приносит,

– отметил Олещук.

Иран на такие уступки не идет и использует блокирование Ормузского пролива как свой контраргумент в переговорах. В ответ США пошли на дополнительное давление и фактически попытались перекрыть пролив уже для самого Ирана, чтобы урезать его нефтяные доходы и быстрее вынудить к согласию. Но в Тегеране видят другую логику: затягивание работает на них, потому что чем дольше продлится эта игра, то сильнее будут расти цены на нефть, а это уже ударит по самому Трампу.

Сейчас Иран считает, что, и небезосновательно считает, что время играет на него, поэтому время надо тянуть,

– подчеркнул политолог.

Поэтому одна сторона пытается дожать быстро, а другая играет на истощение и ждет, когда давление начнет бить по сопернику.

Трамп спешит и пытается использовать любые инструменты давления – от психологических до военных или экономических. А в результате все только проигрывают, кроме одного человека во всем мире, имя которого Владимир Путин,

– подытожил политолог.

