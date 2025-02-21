Трамп скорее заинтересован в финансовой выгоде, чем в мире. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп шокирует мир своей риторикой

По данным издания, эта ситуация отражает внешнеполитический подход Трампа и его видение войны. Он все больше дистанцируется от поддержки Украины, одновременно выражая симпатии к России.

Мотивы президента, видимо, больше коренятся в получении лучшей потенциальной денежной выгоды для Соединенных Штатов, чем в справедливом решении смертоносного конфликта, что ставит под угрозу мир,

– говорится в публикации.

CNN отмечает, что давление Трампа на Украину в момент, когда она испытывает российской агрессии, является попыткой воспользоваться страной в ее самое темное время. На фоне оккупации части территории Путиным, Трамп стремится получить большой кусок ее минеральных богатств по низкой цене.

"Соглашение" выглядит скорее как форма вымогательства, которую Трамп уже однажды пытался применить к Зеленскому – предоставление военной помощи как стимул для того, чтобы он объявил о расследовании в отношении Джо Байдена, что привело к первому импичменту Трампа", – напомнили в CNN.

Хотя Трамп заявляет, что Путин якобы стремится завершить войну, западная разведка предупреждает, что его реальные цели не изменились. Он, по-прежнему, зациклен или на том, чтобы включить Украину в состав России, или по крайней мере создать на ее месте слабое государство, зависимое от Москвы.

Прекращение огня только даст России время перегруппироваться и продолжить агрессию, отмечают источники в разведке. Амбиции России никоим образом не изменились.