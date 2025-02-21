Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph.

К теме Трамп похвастался хорошими переговорами с Путиным, в отличие от переговоров с Украиной

Что свидетельствует, что Трамп может отказаться от преследований России

По словам западных официальных лиц, представители США, вероятно, отказались называть Россию "агрессором" на встрече Core Group – стран, которые готовят международный трибунал над российским диктатором Владимиром Путиным за его военные преступления в Украине.

Вашингтон так же может отказаться быть соавтором заявления Организации Объединенных Наций, которая поддерживает территориальную целостность Украины и требует от Москвы вывести свои войска с оккупированных территорий страны.

Администрация Трампа также отказалась подписать запланированное коммюнике G7, которое называет Россию "агрессором" в войне с Украиной на празднование третьей годовщины войны в понедельник, 24 февраля.