Известно, что Илон Маск и Вивек Рамасвами должны возглавить новосозданный Департамент эффективности правительства. Кандидат политических наук и эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский рассказал 24 Каналу, что Маск, из-за своей чрезмерной активности в политической жизни Трампа, может очень быстро ему надоесть.

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Настойчивость Илона Маска

По мнению Ивана Преображенского, Илон Маск считает, что Трамп обязан ему своим президентством, он очень навязчив, поэтому новоизбранный президент может "выбросить его из политики".

Если их взаимоотношения испортятся, то претензий к Маску накопится более чем достаточно, учитывая обвинения в его сторону, еще задолго до политической деятельности, о махинациях на рынке биржи,

– заметил кандидат политических наук.

Кроме того, ранее было анонсировано, что Маск возглавит новое министерство, где будет заниматься чистками государственного аппарата.

Обратите внимание! Альянс между Дональдом Трампом и Илоном Маском вызывает беспокойство среди советников новоизбранного президента из-за непредсказуемого поведения Маска и его желания продвигать собственную повестку дня. Хотя Трамп хвалил Маска за поддержку кампании, некоторые союзники нового президента считают, что его амбиции могут навредить их сотрудничеству.

По словам Преображенского, во время первого срока Трампа у него были серьезные проблемы с бюрократией в США. Поэтому новоизбранный президент и планирует создать Департамент эффективности правительства, чтобы подстроить ее под себя.

Маск и Рамасвами соберут максимальный негатив из-за такой деятельности. У них будет феноменальный антирейтинг,

– сказал он.

Кандидат политических наук объяснил, что деятельность Департамента эффективности правительства будет заключаться в кадровых чистках сотен или тысяч американских госслужащих. Это может привести к перебоям деятельности правительственных учреждений.

"Очевидно, Илон Маск станет козлом отпущения. Команда Трампа сможет повесить на него любые свои провалы и негативные действия, которые будут вызывать недовольство среди американцев", – предположил Иван Преображенский.