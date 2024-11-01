Об этом 24 Каналу рассказал политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов, подчеркнув, что Илон Маск имеет амбиции, и достаточно мощные.

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Как Маск влияет на кампанию Трампа

Как отметил политолог, если Дональд Трамп выиграет на президентских выборах США, то на 20 – 25% благодаря Илону Маску. Он его главный спонсор. Только в последние месяцы потратил более 75 миллиардов долларов на его политическую кампанию.

Также была раздача миллионов долларов за подпись петиции "против всего плохого", что фактически является косвенным подкупом избирателей.

Речь идет о ежедневном розыгрыше 1 миллиона долларов в ключевых штатах США среди людей, подписавших петицию комитета политических действий America PAC о поддержке свободы слова и права на оружие.

Не стоит и забывать об огромном влиянии сети X на американский политический дискурс, поскольку платформа является главным местом в интернете для споров в США. Маск более чем полностью контролирует эту платформу.

Яркий пример, когда украинского боксера Александра Усика заблокировали за сообщение, в котором он обратился к Трампу, мол, "если ты такой крутой, то попроси Владимира Путина освободить украинских пленных".

Поэтому Маск "заносит" его в Белый дом. Без Илона Маска Дональд Трамп не выиграл бы эти выборы. Он их еще, конечно, не выиграл, но если выиграет, то огромная часть этой заслуги будет за Маском,

– констатировал Максим Несвитайлов.