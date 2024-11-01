Про це 24 Каналу розповів політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, наголосивши, що Ілон Маск має амбіції, і достатньо потужні.

Дивіться також Біографія Камали Гарріс: індійське коріння, що казала про Україну і які шанси проти Трампа

Як Маск впливає на кампанію Трампа

Як зазначив політолог, якщо Дональд Трамп виграє на президентських виборах США, то на 20 – 25% завдяки Ілону Маску. Він його головний спонсор. Лише в останні місяці витратив понад 75 мільярдів доларів на його політичну кампанію.

Також була роздача мільйонів доларів за підпис петиції "проти всього поганого", що фактично є непрямим підкупом виборців.

Мовиться про щоденний розіграш 1 мільйона доларів у ключових штатах США серед людей, які підписали петицію комітету політичних дій America PAC про підтримку свободи слова та права на зброю.

Не варто й забувати про величезний вплив мережі X на американський політичний дискурс, оскільки платформа є найголовнішим місцем в інтернеті для суперечок у США. Маск більш ніж повністю контролює цю платформу.

Яскравий приклад, коли українського боксера Олександра Усика заблокували за допис, у якому він звернувся до Трампа, мовляв, "якщо ти такий крутий, то попроси Владіміра Путіна звільнити українських полонених".

Тому Маск "заносить" його в Білий дім. Без Ілона Маска Дональд Трамп не виграв би ці вибори. Він їх ще, звісно, не виграв, але якщо виграє, то величезна частина цієї заслуги буде за Маском,

– констатував Максим Несвітайлов.