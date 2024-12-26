Когда Трамп говорит о справедливом мире, то имеет в виду восстановление границ Украины. Такое мнение 24 Каналу выразил общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что цель Путина – контроль над всей Украиной.

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Какой план имеет Трамп

Трамп хитрый человек, он не хочет дразнить российского диктатора, а стремится его победить. Для этого сначала "заморозит" боевые действия на нынешней линии соприкосновения, но не на условиях Путина.

Новоизбранный президент США не раз заявлял, что будет продолжать предоставлять вооружение Украине. Впрочем озвучивал для этого определенные требования, на которые должна была пойти украинская власть. Однако его последние заявления только подтверждают стремление к справедливому миру.

Трамп пока не хочет раскрывать свои карты. Он будет делать все, чтобы застать Путина врасплох, ведь является мастером заключения сделок. Перед этим Трамп всегда эскалирует отношения со своими оппонентами, а потом начинает деэскалацию,

– сказал республиканец.

Украина должна стать самодостаточной и мощной страной. Для этого уже есть предпосылки. Трамп знает, как усилить украинское войско. Также Украине помог обмен разведанными с Соединенными Штатами, технологическое оружие. Поэтому опыт сотрудничества и большие достижения ВСУ уже заметны. Далее их нужно наращивать и именно на этом будет акцентировать Трамп.

Петля уже есть на шее Путина. Как Трамп хочет его "задушить"? Экономически. После инаугурации он подпишет приказ о начале бурения на тех территориях Америки, на которых это уже запланировано. Это нужно для того, чтобы повлиять на мировой рынок нефти,

– подчеркнул Борис Пинкус.

Члены его команды уже работают с Саудовской Аравией, чтобы снизить цены. Поэтому один из путей – заваливание рынка американской нефтью и сжиженным газом. Это будет концом Путина. С другой стороны надо предоставлять вооружение Украине, когда нефтяной кислород для России начнет падать.

Все это существенно повлияет на окружение Путина и может приблизить переговоры россиян с американскими спецслужбами. Конечно, никто не простит российскому диктатору того геноцида, который он устроил в Украине.