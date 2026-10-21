Канадская журналистка Алла Кадыш в эфире 24 Канала высказала предположение, что нынешние уступки России могут быть связаны с ранее данными Трампом обещаниями Владимиру Путину. Она объяснила, чего Кремль мог требовать от Белого дома и почему американский президент может даже не осознавать всех последствий своей политики.

Путин мог воспользоваться проблемами Трампа перед выборами

Нынешние решения Вашингтона в отношении России могут быть продолжением договоренностей, о которых публично известно немного. Кадыш обратила внимание на информацию журналиста Майкла Вайса, который ранее сообщал о недовольстве Путина действиями американского президента. Причиной могли стать обещания, которые Трамп не выполнил, в частности, касающиеся отмены санкций.

Кремль рассчитывал получить конкретные уступки, однако долгое время этого не происходило. Ситуация, по мнению журналистки, могла измениться после обострения предвыборных проблем республиканцев. Она не исключает, что представители ближайшего окружения Трампа попытались заручиться поддержкой российской стороны.

Когда стало ясно, что у Трампа проблемы с выборами, скорее всего, Виткофф и Кушнер обратились за помощью к Путину. И тогда Путин начал открыто требовать конкретных результатов: ты же ничего не выполнил из того, что обещал. И Трамп послушно начал выполнять,

– предположила Кадыш.

Она также не согласна с утверждением, что Соединенные Штаты как государство внезапно перешли на сторону России. Позицию американских институтов и личные взгляды президента не стоит отождествлять. По ее мнению, Трамп и раньше был склонен к решениям, выгодным Кремлю, но не всегда имел возможность их реализовать.

Еще один важный фактор связан с положением самой России. По информации, на которую ссылается Кадыш, экономические проблемы заставляют российское руководство более серьезно задумываться о завершении войны. Однако Москва стремится достичь политическими договоренностями того, чего не смогла добиться на поле боя.

У Путина впервые за все это время возникли реальные экономические проблемы. Его администрация начала задумываться о том, чтобы завершить войну. Но завершить ее они, конечно, хотят на своих условиях. Поэтому снова обращаются к Трампу: выполняй обещанное. Знаете, это как долг. Трамп возвращает долг,

– считает журналистка.

Такой сценарий ослабления американских ограничений может быть выгоден Москве не только в экономическом плане. Кремль получил бы возможность добиваться выгодных для него условий завершения войны, используя заинтересованность Трампа в собственном политическом успехе.

Трамп может не владеть всей информацией о действиях России

Отношение американского президента к Кремлю вызывает вопросы и среди законодателей США. В частности, представители Конгресса обращают внимание на противоречие между уступками Вашингтона России и ее поддержкой Ирана, который находится в военном противостоянии с Соединенными Штатами и их союзниками.

Кадыш предполагает, что Трамп может не иметь полного представления об этих связях. Она ссылается на журналистские сообщения о том, как американский президент работает с разведывательной информацией. Еще во время первого срока его сотрудникам, по этим данным, приходилось искать способы привлечь внимание президента к ежедневным докладам.

Он с самого начала не читал свои разведывательные доклады, которые ему должны были приносить каждое утро. Во время первого срока ему даже рисовали картинки, чтобы он хоть как-то обратил на это внимание. А теперь он вообще не читает свои ежедневные разведывательные сводки,

– рассказала Кадыш со ссылкой на сообщения журналистов.

Подобный способ получения информации создает риск того, что президент будет принимать решения, не учитывая важных обстоятельств международной ситуации. Особенно опасно это во время контактов с Путиным, который может использовать неполную осведомленность собеседника для продвижения собственных требований.

На этом фоне Путину очень легко убедить его в чем угодно. Он не знает реальной ситуации. Он не притворяется, что не знает. Он действительно ее не знает, потому что не читает разведывательных докладов,

– выразила убеждение журналистка.

В сочетании с возможными предвыборными договоренностями такая ситуация, по ее мнению, создает для Путина дополнительные возможности влиять на решения Вашингтона. Российский диктатор стремится добиться ослабления санкций и завершения войны на выгодных Москве условиях, тогда как Трамп может оценивать эти решения прежде всего через призму собственных политических интересов.

Алла Кадыш об уступках Трампа России: смотрите видео