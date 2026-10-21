Канадська журналістка Алла Кадиш в ефірі 24 Каналу припустила, що нинішні поступки Росії можуть бути пов'язані з попередніми обіцянками Трампа Володимиру Путіну. Вона пояснила, чого Кремль міг вимагати від Білого дому та чому американський президент може навіть не усвідомлювати всіх наслідків власної політики.

Путін міг скористатися проблемами Трампа перед виборами

Нинішні рішення Вашингтона щодо Росії можуть бути продовженням домовленостей, про які публічно відомо небагато. Кадиш звернула увагу на інформацію журналіста Майкла Вайса, який раніше повідомляв про невдоволення Путіна діями американського президента. Причиною могли стати обіцянки, які Трамп не виконав, зокрема щодо скасування санкцій.

Кремль розраховував отримати конкретні поступки, проте тривалий час цього не відбувалося. Ситуація, на думку журналістки, могла змінитися після загострення передвиборних проблем республіканців. Вона не виключає, що представники найближчого оточення Трампа спробували заручитися підтримкою російської сторони.

Коли стало зрозуміло, що у Трампа проблеми з виборами, найімовірніше, Віткофф і Кушнер звернулися по допомогу до Путіна. І тоді Путін почав відкрито вимагати конкретних результатів: ти ж нічого не виконав із того, що обіцяв. І Трамп слухняно почав виконувати,

– припустила Кадиш.

Вона також не погоджується з твердженням, що Сполучені Штати як держава раптово перейшли на бік Росії. Позицію американських інституцій та особисті погляди президента не варто ототожнювати. На її думку, Трамп і раніше був схильний до рішень, вигідних Кремлю, але не завжди мав можливість реалізувати їх.

Ще один важливий чинник пов'язаний зі становищем самої Росії. За інформацією, на яку посилається Кадиш, економічні проблеми змушують російське керівництво серйозніше замислюватися про завершення війни. Проте Москва прагне досягти політичними домовленостями того, чого не змогла здобути на полі бою.

У Путіна вперше за весь цей час виникли реальні економічні проблеми. Його адміністрація почала замислюватися над тим, щоб завершити війну. Але завершити її вони, звісно, хочуть на своїх умовах. Тому знову звертаються до Трампа: виконуй обіцяне. Знаєте, це як боржок. Трамп повертає борг,

– вважає журналістка.

У такому сценарії послаблення американських обмежень може бути вигідним Москві не лише економічно. Кремль отримав би можливість домагатися вигідних йому умов завершення війни, використовуючи зацікавленість Трампа у власному політичному успіху.

Трамп може не знати всієї інформації про дії Росії

Ставлення американського президента до Кремля викликає запитання і серед законодавців США. Зокрема, представники Конгресу звертають увагу на суперечність між поступками Вашингтона Росії та її підтримкою Ірану, який перебуває у військовому протистоянні зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Кадиш припускає, що Трамп може не мати повного уявлення про такі зв'язки. Вона посилається на журналістські повідомлення про те, як американський президент працює з розвідувальною інформацією. Ще під час першого терміну його співробітникам, за цими даними, доводилося шукати способи привернути увагу президента до щоденних доповідей.

Він із самого початку не читав свої розвідувальні доповіді, які йому повинні приносити щоранку. Під час першого терміну йому навіть малювали картинки, щоб він хоч якось звернув на це увагу. А тепер він узагалі не читає свої щоденні розвідувальні зведення,

– розповіла Кадиш із посиланням на повідомлення журналістів.

Подібний спосіб отримання інформації створює ризик, що президент ухвалюватиме рішення, не враховуючи важливих обставин міжнародної ситуації. Особливо небезпечно це під час контактів із Путіним, який може використовувати неповну поінформованість співрозмовника для просування власних вимог.

На цьому тлі Путіну переконати його в чому завгодно дуже легко. Він не знає реальної ситуації. Він не вдає, що не знає. Він справді її не знає, бо не читає розвідувальних доповідей,

– висловила переконання журналістка.

У поєднанні з можливими передвиборними домовленостями така ситуація, на її думку, створює для Путіна додаткові можливості впливати на рішення Вашингтона. Російський диктатор прагне домогтися послаблення санкцій та завершення війни на вигідних Москві умовах, тоді як Трамп може оцінювати ці рішення передусім крізь призму власних політичних інтересів.

Алла Кадиш про поступки Трампа Росії: дивіться відео