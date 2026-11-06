Трамп уволил главу аппарата Белого дома: какова причина и кто ее заменит

Трамп уволил главу аппарата Белого дома / ОП
6 ноября Дональд Трамп уволил главу аппарата Белого дома. Новым главой его аппарата станет Стивен Миллер, идеолог антимигрантской политики США.
Политик назвал этого чиновника одним из своих самых доверенных советников, говорится в его посте в Truth Social.
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По словам американского лидера, действующий заместитель главы аппарата администрации Трампа официально приступит к исполнению новых обязанностей с понедельника, 9 ноября 2026 года.
В то же время Сьюзи Уайлз, которая до сих пор возглавляла аппарат, сменит направление своей деятельности и перейдет в структуру Trump Political Operation.
Сьюзи Уайлз, проделавшая выдающуюся работу, перейдет в Trump Political Operation. Я хочу поблагодарить ее за службу на посту руководителя аппарата – она проделала замечательную работу!
Что касается Миллера, то он является сторонником ультраправой политики в США.
Еще в юности он начал выступать с провокационными речами: так, в 16 лет он позвонил в шоу консервативного журналиста Ларри Элдера, чтобы рассказать об "отсутствии патриотизма" в своей школе, а позже написал об этом эссе.
После университета Миллер стал протеже правого активиста Дэвида Горовица, а к 2016 году присоединился к команде Трампа, впоследствии став его советником.
Во время первого срока Трампа Миллер был его спичрайтером и советником по политическим вопросам. Он был одним из разработчиков миграционной реформы и предлагал построить еще одну стену между США и Мексикой.
Американские СМИ сообщали, что политик стоял за увольнениями директора ФБР Джеймса Коми и министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен с целью ужесточения миграционной политики в стране.
По данным New York Times, в начале пандемии коронавируса он также предлагал перекрыть границу с Мексикой с помощью солдат. Позже от этого плана отказались, поскольку он предполагал развертывание почти половины личного состава ВС США.
К слову, 16 октября Дональд Трамп уволил Кэти Захарию с должности пресс-секретаря Белого дома, менее чем через неделю после назначения. Перед этим американский лидер призвал пресс-секретаря пересмотреть целесообразность своей работы.
Трамп подчеркнул, что пресс-секретарь подверглась чрезмерному давлению со стороны СМИ, назвав ее преданной соратницей.
Пребывание Захарии на посту осложнилось сразу после ее первого выступления перед журналистами во вторник. Во время дебютного брифинга она заметно нервничала и ответила лишь на три вопроса прессы.
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