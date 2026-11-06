Трамп уволил главу аппарата Белого дома: какова причина и кто ее заменит

Политик назвал этого чиновника одним из своих самых доверенных советников, говорится в его посте в Truth Social.

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По словам американского лидера, действующий заместитель главы аппарата администрации Трампа официально приступит к исполнению новых обязанностей с понедельника, 9 ноября 2026 года.

В то же время Сьюзи Уайлз, которая до сих пор возглавляла аппарат, сменит направление своей деятельности и перейдет в структуру Trump Political Operation.

Сьюзи Уайлз, проделавшая выдающуюся работу, перейдет в Trump Political Operation. Я хочу поблагодарить ее за службу на посту руководителя аппарата – она проделала замечательную работу!– подчеркнул Трамп.

Что касается Миллера, то он является сторонником ультраправой политики в США.

Еще в юности он начал выступать с провокационными речами: так, в 16 лет он позвонил в шоу консервативного журналиста Ларри Элдера, чтобы рассказать об "отсутствии патриотизма" в своей школе, а позже написал об этом эссе.

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После университета Миллер стал протеже правого активиста Дэвида Горовица, а к 2016 году присоединился к команде Трампа, впоследствии став его советником.

Во время первого срока Трампа Миллер был его спичрайтером и советником по политическим вопросам. Он был одним из разработчиков миграционной реформы и предлагал построить еще одну стену между США и Мексикой.

Американские СМИ сообщали, что политик стоял за увольнениями директора ФБР Джеймса Коми и министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен с целью ужесточения миграционной политики в стране.

По данным New York Times, в начале пандемии коронавируса он также предлагал перекрыть границу с Мексикой с помощью солдат. Позже от этого плана отказались, поскольку он предполагал развертывание почти половины личного состава ВС США.

К слову, 16 октября Дональд Трамп уволил Кэти Захарию с должности пресс-секретаря Белого дома, менее чем через неделю после назначения. Перед этим американский лидер призвал пресс-секретаря пересмотреть целесообразность своей работы.

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