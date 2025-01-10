Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, подчеркнув, что необходимо хорошо проанализировать, улучшится ли будущее Украины, если она согласится на сделку с Россией в ближайшие несколько месяцев.

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Над чем необходимо задуматься Украине

Как отметил Ходжес, все больше стран-членов ЕС понимают важность помощи Украине. Он ожидает, что произойдет увеличение поддержки от европейских государств в случае ощущения срочности. В то же время многие из них выжидают дальнейшие шаги США.

Но только президент Украины Владимир Зеленский и украинское правительство, по убеждению генерал-лейтенанта в отставке, могут решить, что лучше – продолжать бороться или двигаться в сторону переговорного урегулирования.

Если бы я был советником президента Украины и видел бы то, что вижу сейчас, я бы точно задумался над вопросом – зачем вам останавливаться, улучшится ли от этого ситуация с безопасностью, улучшится ли будущее Украины, если вы согласитесь на сделку с Россией в ближайшие несколько месяцев,

– добавил он.

Разве что при условии предоставления существенных гарантий безопасности и обязательства реальных инвестиций в восстановление Украины. Однако Бен Ходжес думает, что в Украину не придет много денег, если крупные инвесторы будут верить, что война снова начнется через несколько лет.

Издание The Washington Post пишет, что следующие несколько недель определят, сможет ли Украина продолжать существовать как суверенное государство в пределах своих границ 1991 года.