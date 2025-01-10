Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, наголосивши, що необхідно добре проаналізувати, чи покращиться майбутнє України, якщо вона погодиться на угоду з Росією в найближчі кілька місяців.

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Над чим необхідно задуматися Україні

Як зазначив Годжес, дедалі більше країн-членів ЄС розуміють важливість допомоги Україні. Він очікує, що відбудеться збільшення підтримки від європейських держав у разі відчуття терміновості. Водночас багато з них вичікують подальші кроки США.

Але лише президент України Володимир Зеленський та український уряд, на переконання генерал-лейтенанта у відставці, можуть вирішити, що краще – продовжувати боротися чи рухатися в бік переговорного врегулювання.

Якби я був радником президента України й бачив би те, що бачу зараз, я б точно задумався над питання – навіщо вам зупинятися, чи покращиться від цього безпекова ситуація, чи покращиться майбутнє України, якщо ви погодитеся на угоду з Росією в найближчі кілька місяців,

– додав він.

Хіба що за умови надання суттєвих гарантій безпеки та зобов'язання реальних інвестицій у відбудову України. Проте Бен Годжес думає, що в Україну не прийде багато грошей, якщо великі інвестори віритимуть, що війна знову почнеться через кілька років.

Видання The Washington Post пише, що наступні кілька тижнів визначать, чи зможе Україна продовжувати існувати як суверенна держава в межах своїх кордонів 1991 року.