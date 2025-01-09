Їхня мета полягала в подальшому зміцненні України перед потенційними перемовинами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Зустріч Байдена й Зеленського скасували

Адміністрація американського лідера прагне продемонструвати підтримку України з боку США до завершення президентського терміну Байдена.

CNN пише, що зустріч Байдена та Зеленського могла відбутися трохи більше ніж за місяць до третьої річниці вторгнення Росії в Україну.

Проте Білий дім оголосив про скасування поїздки, аби зосередитися на лісових пожежах, що вирують у Каліфорнії.

Раніше Кіт Келлог, спецпредставник Трампа з питань України та Росії, дав інтерв'ю Fox News. Він заявив про свій намір спробувати знайти вирішення війни між державами протягом перших 100 днів президентства Трампа.

До слова, Трамп неодноразово казав, що здатен завершити війну за 24 години, але після перемоги на виборах визнав, що це буде складніше, ніж йому здавалося.

Також політик звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вона спровокувала війну. За словами республіканця, Росія напала на Україну, бо побачила, що адміністрація Байдена – "некомпетентна".