Таку думку висловив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 Каналу. Він додав, що Китай буде тиснути на Росію лише за умови власної вигоди. Мотивацією може стати відмова США від Тайваню.

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"У повному політичному сенсі це означає включення Тайваню до складу єдиної країни – Китаю. Поглинути Тайвань і перетворити його на другий Гонконг, який також був незалежним під британським мандатом, але після анексії став китайським регіоном", – сказав Марк Фейгін.

Що вигідно Китаю

Інтереси Китаю значно ширші: вони охоплюють економічну, технологічну, наукову та військову сфери. Китай зацікавлений і в американських технологіях. Його інтереси суто прагматичні й спрямовані на отримання вигоди. На відміну від Росії, яка діє за будь-яку ціну, щоб досягти своїх цілей, Китай ретельно прораховує вигоду.

Він не вступатиме у переговори й не ініціюватиме їх, доки не побачить для себе прямої вигоди. Китаю загалом байдуже. Він зможе отримати вигоду як від миру, так і від війни. Відповідати за Москву – Китай не збирається. Він не є союзником Росії у повному розумінні цього слова,

– зазначив Марк Фейгін.

Фейгін також зауважив, що Китай заперечує постачання озброєння Росії. Можливо, працюють якісь "сірі схеми", але напряму Китай не бере на себе такої відповідальності. Натомість Захід і США відкрито підтримують Україну, постачають їй зброю та надають фінансову допомогу.

Вичікувальна позиція

"За наслідки миру Китай також відповідальності не несе. Він також не виступатиме за те, щоб Україна втратила свій суверенітет. А навіщо йому нести відповідальність за це, якщо він не матиме прямої вигоди? Якщо ж у результаті Китай отримає як приз Тайвань, тоді він може розглядати такий варіант. Але це лише в тому випадку, якщо така перспектива стане реалістичною", – сказав Фейгін.

Він додав, що Китай не проявляє більше ініціатив, ніж це необхідно, і точно не збирається в інтересах США тиснути на Москву, щоб та погодилася на мирні переговори.