Деталі передає 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Нова стаття WP про Україну

Вона вийшла під гучним заголовком "Україна ризикує програти війну. Та погана угода, нав'язана Трампом, була б ще гіршою". ЗМІ переконане: "Врегулювання, яке розчленує Україну і винагородить Путіна, підірве довіру до США". І попередило, що часу зовсім мало.

Наступні кілька тижнів визначать, чи зможе Україна продовжувати існувати як суверенна держава в межах своїх кордонів, що існували до вторгнення, або близьких до них, з повними гарантіями безпеки для своїх громадян – або ж російський президент Володимир Путін буде винагороджений і підбадьорений у своїй війні за територіальну експансію,

– мовиться на початку колонки.

Далі там сказано, що припинення війни в Україні – справа не тільки Європи, але й Америки. Адже на те, що роблять США, дивиться Китай (який не проти захопити Тайвань).

Росія стрімко просувається вперед, а Україна втрачає не лише людей, а і час, пишуть журналісти. Вони згадують, що Трамп робив суперечливі заяви, а його радники поки не навели деталей мирного плану. Європа також хоче завершити конфлікт – іноді коштом українських територій в обмін на мир.

"Україна навряд чи зможе пережити ще один рік цієї руйнівної війни. Але поспіх із пошуком врегулювання шляхом переговорів може призвести до поганого врегулювання, яке винагородить Путіна за захоплення територій і гарантуватиме, що він розпочне новий наступ на нові території, щойно матиме можливість відновити свій виснажений арсенал", – висловлюють думку у The Washington Post.

Там наголосили, що невдоволення українців від невдалої угоди позначиться на стосунках Києва із Заходом. І підсумували, що Україна й Америка не можуть програти в цій битві проти Росії.