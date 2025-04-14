Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

Смотрите также iPhone за 3500 долларов: как Трамп хочет перенести производство Apple в США и почему это абсурд

Что известно отношение Трампа к Хайнс

Так, говорится об инциденте, случившемся 12 апреля во время бойцовского чемпионата UFC в Майами, Флорида.

Трамп вошел в спортивный комплекс Kaseya Center, когда Кеннеди-младший и его жена Шерил Хайнс уже были в зале. Актриса протянула руку Трампу, однако тот демонстративно ее проигнорировал. Хайнс сжала губы, помахала рукой в воздухе и коснулась плеча президента.

Однако Дональд Трамп поздоровался с Кеннеди-младшим и подкастером Джо Роганом, который сидел рядом.

Издание отмечает, что ранее 47 президент США становился объектом критики со стороны актрисы. Когда Роберт Кеннеди-младший стал частью президентской команды, Шерил заявила, что поддерживает только своего мужа, а не Трампа.

Хотя впоследствии ее замечали в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Источники издания утверждают, что Шерил разговаривала со всеми, включая Дональда Трампа.