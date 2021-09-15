Расследование издания базируется на внутренних документах соцсети. Их СМИ предоставили сотрудники компании.
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В "белый список" Facebook входят такие знаменитости:
- звезда бразильского футбола Неймар да Силва,
- 45-ый президент США Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп-младший,
- сенатор Элизабет Уоррен,
- модель Санная Нэш,
- основатель и генеральный директор соцсети Марк Цукерберг.
Звезды кино, ведущие, ученые, блогеры и все, у кого большая аудитория, защищены программой XCheck. Это касается как Facebook, так и его дочерней компании – Instagram. Они могут публиковать запрещенный правилами компании контент.
К слову, в 2020 году XCheck защищала 5,8 миллиона пользователей соцсети, тогда как более 3 миллиардов должны были соблюдать правила.
Примеры послаблений для знаменитостей
Издание приводит много примеров размещения запрещенного контента на страницах представителей "тайной элиты".
В частности, Неймар в 2019 году опубликовал фотографии обнаженной женщины, которая обвиняла его в изнасиловании. Изображение удалили через день, однако их увидели десятки миллионов подписчиков футболиста.
Стандартная процедура Facebook предусматривает удаление "несогласованных интимных изображений", а также всего аккаунта.