Розслідування видання базується на внутрішніх документах соцмережі. Їх ЗМІ надали співробітники компанії.
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До "білого списку" Facebook входять такі знаменитості:
- зірка бразильського футболу Неймар да Сілва,
- 45-ий президент США Дональд Трамп, його син Дональд Трамп-молодший,
- сенаторка Елізабет Воррен,
- модель Санная Неш,
- засновник і генеральний директор соцмережі Марк Цукерберг.
Зірки кіно, ведучі, вчені, блогери та всі, хто має велику аудиторію, захищені програмою XCheck. Це стосується як Facebook, так і в його дочірньої компанії – Instagram. Вони можуть публікувати заборонений правилами компанії контент.
До слова, у 2020 році XCheck захищала 5,8 мільйона користувачів соцмережі, тоді як понад 3 мільярди мали дотримуватися правил.
Приклади послаблень для знаменитостей
Видання наводить багато прикладів розміщення забороненого контенту на сторінках представників "таємної еліти".
Зокрема, Неймар у 2019 році опублікував фотографії оголеної жінки, яка звинувачувала його у зґвалтуванні. Зображення видалили через день, однак їх побачили десятки мільйонів підписників футболіста.
Стандартна процедура Facebook передбачає видалення "непогоджених інтимних зображень", а також усього акаунта.