Розслідування видання базується на внутрішніх документах соцмережі. Їх ЗМІ надали співробітники компанії.

Читайте також Facebook переплутав темношкірих людей з приматами та опинився у центрі скандалу

До "білого списку" Facebook входять такі знаменитості:

зірка бразильського футболу Неймар да Сілва,

45-ий президент США Дональд Трамп, його син Дональд Трамп-молодший,

сенаторка Елізабет Воррен,

модель Санная Неш,

засновник і генеральний директор соцмережі Марк Цукерберг.

Зірки кіно, ведучі, вчені, блогери та всі, хто має велику аудиторію, захищені програмою XCheck. Це стосується як Facebook, так і в його дочірньої компанії – Instagram. Вони можуть публікувати заборонений правилами компанії контент.

До слова, у 2020 році XCheck захищала 5,8 мільйона користувачів соцмережі, тоді як понад 3 мільярди мали дотримуватися правил.

Приклади послаблень для знаменитостей

Видання наводить багато прикладів розміщення забороненого контенту на сторінках представників "таємної еліти".

Зокрема, Неймар у 2019 році опублікував фотографії оголеної жінки, яка звинувачувала його у зґвалтуванні. Зображення видалили через день, однак їх побачили десятки мільйонів підписників футболіста.

Стандартна процедура Facebook передбачає видалення "непогоджених інтимних зображень", а також усього акаунта.

Зверніть увагу! Раніше високопоставлений член Конгресу США Адам Шифф закликав компанії Facebook і Amazon посилити боротьбу з дезінформацією, яка підриває довіру людей до вакцинації.