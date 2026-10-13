Как сообщает Clash Report, в ходе беседы с журналистами был затронут вопрос об оценке намерений сторон в отношении прекращения войны.

Каковы подробности заявления Трампа?

Журналисты поинтересовались, что именно дает такую уверенность в том, что Путин хочет завершения войны больше, чем Зеленский.

Только соглашения. Это то, чем я занимался всю свою жизнь, – это соглашения,

– ответил Трамп.

Следует уточнить, что несколько ранее глава Белого дома уверял, что обе стороны якобы стремятся договориться, но не знают, как этого добиться. В то же время американский президент подчеркнул, что заставит Украину и Россию заключить соглашение.

При этом Дональд Трамп не стал осуждать Россию за удары по украинским энергообъектам. Вместо этого он обвинил Украину в ответных атаках и заявил, что нарушения есть с обеих сторон.

Когда журналисты напомнили американскому президенту о прицельных российских обстрелах критически важной инфраструктуры, он ответил, что накануне украинские силы также провели атаку на ряд объектов.