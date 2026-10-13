Як повідомляє Clash Report, під час спілкування з журналістами було порушено питання щодо оцінки намірів сторін стосовно припинення війни.

Які подробиці заяви Трампа?

Журналісти поцікавилися, що саме дає таку впевненість у тому, що Путін хоче завершення війни більше, ніж Зеленський.

Тільки угоди. Це те, чим я займався все своє життя, – угоди,

– відповів Трамп.

Слід уточнити, що дещо раніше очільник Білого дому запевняв, що обидві сторони нібито прагнуть домовитися, але не знають, як цього досягти. Водночас американський президент підкреслив, що змусить Україну та Росію укласти угоду.

При цьому Дональд Трамп не став засуджувати Росію за удари по українських енергооб'єктах. Натомість він звинуватив Україну в атаках у відповідь і заявив, що порушення є з обох сторін.

Коли журналісти нагадали американському президенту про прицільні російські обстріли критичної інфраструктури, він відповів, що напередодні українські сили також атакували низку об’єктів.