Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC Украина. На саммите НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп передал приветствие мужу журналистки из Украины прямо во время своего выступления.

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Трамп передал привет мужу журналистки BBC

В то же время он ответил на ее вопрос о войне в Украине, и, по словам самой журналистки, этот ответ продемонстрировал, что Трамп начинает понимать, почему эта война касается каждого.

Никогда в жизни я не ожидала, что Дональд Трамп будет передавать приветствие моему мужу,

– поделилась журналистка в своем материале.

Перед этим она пыталась аккредитоваться на закрытую встречу Трампа с Владимиром Зеленским, однако безрезультатно – медиа не допустили к событию. Тогда она отправилась на пресс-конференцию, где Трамп должен был обратиться к журналистам. Несмотря на огромное количество присутствующих медийщиков, журналистке удалось задать свой вопрос.

Главное же заключается в содержании ответа президента США. В нем впервые прозвучало понимание того, что война в Украине – не только "далекая проблема", а вопрос безопасности и справедливости для всего мира.