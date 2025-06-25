Детали передает 24 Канал со ссылкой на брифинг Трампа.

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Трамп поговорил с женой военного

Мирослава Пеца спросила, готовы ли США продать Украине системы Patriot.

Она не сразу призналась, что ждет любимого с фронта. Но потом сказала: живет с детьми в Варшаве, а муж служит.

Это впечатляет. Это жестко. Это тяжело, да? (...) Это очень хороший вопрос. Я желаю вам большой удачи. Вижу, для вас это очень болезненно,

– сказал Трамп.

Общение Трампа и журналистки, которая ждет мужа с фронта: смотрите видео

Он не отбросил возможность продать "пэтриоты" Украине.

"Посмотрим, сможем ли предоставить их. Их очень трудно получить. Они нам тоже нужны. Мы поставляли их Израилю, и они очень эффективны. На 100% эффективны. Трудно поверить, насколько эффективны. И они (Украина – 24 Канал) хотят это больше всего", – сказал лидер США о ПВО.

Напоследок он попросил Мирославу передать привет мужу.