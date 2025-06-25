Деталі передає 24 Канал з посиланням на брифінг Трампа.

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Трамп поговорив з дружиною військового

Мирослава Пеца запитала, чи готові США продати Україні системи Patriot.

Вона не одразу зізналася, що чекає на коханого з фронту. Але потім сказала: живе з дітьми у Варшаві, а чоловік служить.

Це вражає. Це жорстко. Це важко, так? (...) Це дуже хороше запитання. Я бажаю вам великої удачі. Бачу, для вас це дуже болісно,

– сказав Трамп.

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Він не відкинув можливість продати "петріоти" Україні.

"Подивимося, чи зможемо надати їх. Їх дуже важко отримати. Вони нам теж потрібні. Ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні. На 100% ефективні. Важко повірити, наскільки ефективні. І вони (Україна – 24 Канал) хочуть це більше за все", – сказав лідер США про ППО.

Наостанок він попросив Мирославу передати привіт чоловікові.