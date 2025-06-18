Деталі передає 24 Канал з посиланням на NV.

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Чому немає альтернатив "петріотам"

Якщо США вирішать, що Україні більше не слід надавати ППО та боєприпаси до неї, це стане дуже поганою новиною. Бо альтернативи ЗРК Patriot, якоїсь адекватної фізичної заміни йому один до одного немає.

Це буде максимально загрозливо. І в цій ситуації немає можливості якось применшити, підсолодити чи пом'якшити наслідки такого рішення. Варто бодай розуміти, що найефективнішим зенітним ракетним комплексом (ЗРК), який здатен збивати балістичні цілі росіян, є американський Patriot. Тоді як італійсько-французький ЗРК SAMP/T аналогічну ефективність, вочевидь, не продемонстрував,

– сказав Катков.

Зараз Patriot є основним ЗРК великої дальності з можливостями протиракетної оборони (ПРО) в Україні. Ракети до нього виробляють у США та продають з їхнього дозволу. А без боєприпасів комплекс можна буде "просто поставити в ангар".

І таким чином Україна повернеться до стану 2022 року, коли російську балістику – ті ж "Іскандер-М" та "Кинджали" – нічим було збивати, як, наприклад, і високошвидкісні ракети Х-22 і Х-32. При цьому із балістичного озброєння, крім власних боєприпасів, нині Росія має ще й північнокорейські KN-23,

– заявив Катков.

Важливо розуміти, що немає інших варіантів, окрім безпосередньої участі у цьому Сполучених Штатів. Будь-які треті країни мають обмежені запаси боєприпасів до цього ЗРК. І не можуть передати їх Україні без згоди США.

Комплекси, де Україна використовує американські ракети:

Для ЗРК середньої дальності NASAMS необхідні американські ракети класу повітря-повітря AIM-9 Sidewinder та AIM-120 AMRAAM. До слова, AIM-9 Sidewinder використовують і в дроні Magura V7.

ППО середньої дальності: в межах програми FrankenSAM було модернізовано радянські ЗРК Бук під американські ракети AIM-7 Sparrow та RIM-7 Sea Sparrow. Також Україна має американські зенітні ракетні комплекси середньої дальності MIM-23 Hawk.

Зенітні комплекси VAMPIRE озброєні ракетами APKWS.

Переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger, ракети для якого використовуються також у самохідному комплексі AN/TWQ-1 Avenger.

Для F-16 потрібні авіаційні ракети AIM-9 Sidewinder та AIM-120 AMRAAM.

"Якщо розглядати гіпотетичний сценарій, при якому США припиняють постачати в Україну ракети для знищення повітряних цілей, стає вкрай тривожно. Адже об'єктивно українська ППО дуже залежить від американських постачань. (...) Якби це були мирні часи й Україна зіткнулася з тим, що США відмовились постачати, наприклад, ракети, то було б розуміння, що країна має умовно 5 – 10 років для вирішення цього питання. Наприклад, закупити щось інше, якось переозброїтися тощо. А прямо зараз у нас такої можливості немає. І у Європи такої можливості немає. Європа сидить на ЗРК Patriot, а всі європейські винищувачі насамперед використовують американські ракети. Просто так склалося й так сформувався західний ринок протиповітряної оборони. Ось через що немає альтернатив", – пояснив Катков.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до G7 із закликом надати Україні ППО. Він назвав це питанням життя і смерті.