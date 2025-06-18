Детали передает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Почему нет альтернатив "пэтриотам"

Если США решат, что Украине больше не следует предоставлять ПВО и боеприпасы к ней, это станет очень плохой новостью. Потому что альтернативы ЗРК Patriot, какой-то адекватной физической замены ему один к одному нет.

Это будет максимально угрожающе. И в этой ситуации нет возможности как-то приуменьшить, подсластить или смягчить последствия такого решения. Стоит хотя бы понимать, что самым эффективным зенитным ракетным комплексом (ЗРК), который способен сбивать баллистические цели россиян, является американский Patriot. Тогда как итальянско-французский ЗРК SAMP/T аналогичную эффективность, очевидно, не продемонстрировал,

– сказал Катков.

Сейчас Patriot является основным ЗРК большой дальности с возможностями противоракетной обороны (ПРО) в Украине. Ракеты к нему производят в США и продают с их разрешения. А без боеприпасов комплекс можно будет "просто поставить в ангар".

И таким образом Украина вернется к состоянию 2022 года, когда российскую баллистику – те же "Искандер-М" и "Кинжалы" – нечем было сбивать, как, например, и высокоскоростные ракеты Х-22 и Х-32. При этом из баллистического вооружения, кроме собственных боеприпасов, сейчас Россия имеет еще и северокорейские KN-23,

– заявил Катков.

Важно понимать, что нет других вариантов, кроме непосредственного участия в этом Соединенных Штатов. Любые третьи страны имеют ограниченные запасы боеприпасов к этому ЗРК. И не могут передать их Украине без согласия США.

Комплексы, где Украина использует американские ракеты:

Для ЗРК средней дальности NASAMS необходимы американские ракеты класса воздух-воздух AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM. К слову, AIM-9 Sidewinder используют и в дроне Magura V7.

ПВО средней дальности: в рамках программы FrankenSAM были модернизированы советские ЗРК Бук под американские ракеты AIM-7 Sparrow и RIM-7 Sea Sparrow. Также Украина имеет американские зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk.

Зенитные комплексы VAMPIRE вооружены ракетами APKWS.

Переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, ракеты для которого используются также в самоходном комплексе AN/TWQ-1 Avenger.

Для F-16 нужны авиационные ракеты AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM.

"Если рассматривать гипотетический сценарий, при котором США прекращают поставлять в Украину ракеты для уничтожения воздушных целей, становится крайне тревожно. Ведь объективно украинская ПВО очень зависит от американских поставок (...) Если бы это были мирные времена и Украина столкнулась с тем, что США отказались поставлять, например, ракеты, то было бы понимание, что страна имеет условно 5 – 10 лет для решения этого вопроса. Например, закупить что-то другое, как-то перевооружиться и тому подобное. А прямо сейчас у нас такой возможности нет. И у Европы такой возможности нет. Европа сидит на ЗРК Patriot, а все европейские истребители прежде всего используют американские ракеты. Просто так сложилось и так сформировался западный рынок противовоздушной обороны. Вот из-за чего нет альтернатив", – объяснил Катков.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к G7 с призывом предоставить Украине ПВО. Он назвал это вопросом жизни и смерти.