Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, объяснив, что задача таких дронов-обманок – обессилить украинскую противовоздушную оборону.

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Россия меняет тактику запуска "Шахедов"

Враг запускает по украинским населенным пунктам ориентировочно 250 – 300 "Шахедов" с реальными боеголовками. Как пояснил военный эксперт, это стало возможно из-за того, что необходимое оборудование Россия может закупать в первую очередь в Китае. По его словам, россияне закупают там двигатели, электронику, системы навигации.

Это очень тревожная ситуация, потому что раньше у нас основным средством противодействия "Шахедам" были мобильные группы. Они сбивали 70 – 80% этих дронов. Однако враг увеличил их количество и если раньше они заходили на низких высотах (200 – 300 метров), то сейчас на высоте более 2 – 3 километров,

– объяснил Нарожный.

Сбить пулеметом на такой высоте "Шахед", как заметил военный эксперт, мобильным группам почти нереально. Надо использовать в таком случае другие средства. В частности, авиацию, например, вертолет с оборудованным пулеметом.

Нарожный отметил, что появляются тревожные сообщения о производстве "Шахедов" в Северной Корее. Он отметил, что если по месту их изготовления в Елабуге Украина может ударить, как и по Чебоксарах, где производят электронику к ним, то по КНДР – нет. Нанести удары, с его слов, можно будет только по логистике, если их оттуда будут доставлять.

Это очень опасная история. Этому противодействовать нам будет очень трудно. Ответом будут только средства ПВО и авиация, которую мы можем получить от наших союзников,

– считает Нарожный.

Отметим, что авиационный эксперт Константин Криволап объяснил, почему, по его мнению, Украина начала сбивать меньше дронов-камикадзе. Он отметил, что Украине следует разработать отдельную концепцию для противодействия "Шахедам" и подчеркнул, что эти дроны и баллистические ракеты сегодня основная угроза для мирного населения Украины.