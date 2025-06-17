Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что основная тактика россиян – перегрузки украинской противовоздушной обороны. Оккупанты запускают разнообразные средства поражения, которые создают комбинированную атаку с усложненными возможностями перехвата.

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Анатолий Храпчинский подчеркнул, что современная война требует много мощностей, которые смогли бы сформировать надежный щит.

Необходимо большое количество средств обнаружения: как классическая радиолокация, звуковая, визуальная, так и другие элементы. В последнее время активно распространяется информация об отключении мобильной связи для того, чтобы усложнить работу "Шахедам",

– сказал бывший офицер Воздушных сил.

Однако, по его словам, мобильная связь может стать одним из главных элементов маловысотного радиолокационного поля с помощью привлечения пассивной радиолокации.

Дополнительно надо говорить об увеличении возможностей перехвата. Есть предложения по созданию зенитных дронов. Уже есть готовые решения, которые предлагают украинские компании. Надо открывать центры подготовки, чтобы все желающие могли быть привлечены к группам, которые будут заниматься перехватом воздушных средств поражения,

– высказался Храпчинский.

Это будет возможно делать, используя зенитные дроны, малые зенитные ракеты и стрелковое оружие.

Бывший офицер Воздушных сил отметил, что враг не успокоится, и Украине надо ставить реальную цель – разрушение России и усиление украинских возможностей, ведь без этого оккупанты и дальше будут наращивать свои силы и атаковать наше государство.

Стоит отметить, в результате ночной атаки 17 июня, Воздушные силы сообщили о значительных разрушениях и жертвах в Киеве, однако враг атаковал и другие города Украины. Украинская ПВО уничтожила 428 вражеских целей, среди которых – дроны Shahed, ракеты "Кинжал", Х-101, "Калибр" и другие типы высокоточного оружия.